Karta stałego pobytu – это документ, позволяющий проживать на территории Польши неограниченное количество времени. Карта дает аналогичные права, как и у граждан страны, за исключением права голосования.

Карта сталего побыту выдается один раз и не требует продления в дальнейшем. Как и прочие биометрические документы, документ необходимо обновлять раз в 10 лет для смены фотографии. Карта полностью идентифицирует своего владельца, так как содержит в себе отпечатки пальцев, фотографию, PESEL (идентификационный код) и адресную регистрацию.