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Karta stałego pobytu – это документ, позволяющий проживать на территории Польши неограниченное количество времени. Карта дает аналогичные права, как и у граждан страны, за исключением права голосования.
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Карта сталего побыту выдается один раз и не требует продления в дальнейшем. Как и прочие биометрические документы, документ необходимо обновлять раз в 10 лет для смены фотографии. Карта полностью идентифицирует своего владельца, так как содержит в себе отпечатки пальцев, фотографию, PESEL (идентификационный код) и адресную регистрацию.
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Трудоустройство
Резидент страны может устроиться на работу без специального разрешения
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Образование
Можно учиться в любом государственном учебном заведении на бесплатной основе
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Путешествия
Туристические и бизнес-поездки можно осуществлять по безвизовому режиму во все страны, входящие в Шенгенскую зону
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Недвижимость
Обладатель карты сталего побыту имеет право на приобретение любого движимого и недвижимого имущества
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Гражданство Польши
Если прожить в Польше 1 год с картой сталего побыту, есть возможность подать документы для получения гражданства страны
Этапы оформления карты сталего побыту
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Запись по подачу в Управление по делам иностранцев
Наши юристы помогут вам записаться в Управление по делам иностранцев, расположенное в Варшаве, на подачу документов
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Подготовка досье
Мы окажем помощь в подготовке досье – переведем все необходимые документы на польский язык и апостилируем
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Подача документов
После того, как документы будут приняты на рассмотрение, в заграничный паспорт заявителя будет поставлен штамп, позволяющий находиться на территории страны до момента получения готового документа
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Получение карты сталего побыту
Рассмотрение документов длится в среднем 2-3 месяца, после чего можно забрать готовую карту сталего побыту
Почему клиенты выбирают Europriority?
Наши юристы оказывают помощь в подготовке досье для подачи
Вместе с нами у вас будет юридическое сопровождение на всех этапах
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