Оформляйте карту сталего побыту вместе с юристами Europriority!

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Карта сталего побыту

  • Karta stałego pobytu – это документ, позволяющий проживать на территории Польши неограниченное количество времени. Карта дает аналогичные права, как и у граждан страны, за исключением права голосования.

  • Карта сталего побыту выдается один раз и не требует продления в дальнейшем. Как и прочие биометрические документы, документ необходимо обновлять раз в 10 лет для смены фотографии. Карта полностью идентифицирует своего владельца, так как содержит в себе отпечатки пальцев, фотографию, PESEL (идентификационный код) и адресную регистрацию.

Преимущества карты сталего побыту

  • Трудоустройство

    Резидент страны может устроиться на работу без специального разрешения

  • Образование

    Можно учиться в любом государственном учебном заведении на бесплатной основе

  • Путешествия

    Туристические и бизнес-поездки можно осуществлять по безвизовому режиму во все страны, входящие в Шенгенскую зону

  • Недвижимость

    Обладатель карты сталего побыту имеет право на приобретение любого движимого и недвижимого имущества

  • Гражданство Польши

    Если прожить в Польше 1 год с картой сталего побыту, есть возможность подать документы для получения гражданства страны

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Этапы оформления карты сталего побыту

  • Запись по подачу в Управление по делам иностранцев

    Наши юристы помогут вам записаться в Управление по делам иностранцев, расположенное в Варшаве, на подачу документов

  • Подготовка досье

    Мы окажем помощь в подготовке досье – переведем все необходимые документы на польский язык и апостилируем

  • Подача документов

    После того, как документы будут приняты на рассмотрение, в заграничный паспорт заявителя будет поставлен штамп, позволяющий находиться на территории страны до момента получения готового документа

  • Получение карты сталего побыту

    Рассмотрение документов длится в среднем 2-3 месяца, после чего можно забрать готовую карту сталего побыту

Почему клиенты выбирают Europriority?

Мы гарантируем полную конфиденциальность персональных данных

Наши юристы оказывают помощь в подготовке досье для подачи

Вместе с нами у вас будет юридическое сопровождение на всех этапах

Работаем по двустороннему договору, учитывая права и обязанности обеих сторон

Начните оформление карты сталего побыту уже сейчас!

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